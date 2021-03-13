مطور لقاح "سبوتنيك V": 70% من الروس يتلقون اللقاح بحلول نوفمبر

قال مدير مركز غامالي، مطور لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، ألكسندر غينتسبرغ، اليوم السبت، إن ما يقرب من 70 بالمئة من سكان روسيا سوف يتلقون اللقاح بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال في مقابلة مع برنامج "سولوفيوف لايف"، المذاع عبر موقع (يوتيوب)، "أعتقد أنه بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم تلقيح ما بين 60 و70% من السكان، رغم أن وتيرة التلقيح قد تكون أسرع".

وتابع أن "تلك المشكلة، أي العدوى، سوف تصبح تحت السيطرة داخل البلاد عبر التلقيح".

وبين غينتسبرغ أن اللقاح "أظهر نفس مستوى الفعالية مع كافة الفئات العمرية، رغم أنه كانت ثمة شكوك في البداية حول ضعف فعاليته بالنسبة لمن هم في سن الستين وما فوقه"، مضيفا أن لقاح "سبوتنيك V" "يأتي فيما يبدو في المرتبة الأولى على صعيد المزايا بين اللقاحات الأربع أو الست التي يتم تداولها على نطاق واسع عالميا".

وتابع أن "آثار هذا اللقاح سوف تكون طويلة للغاية، نأمل أن يكون ذلك لعامين أو أكثر".

وأعلن غينتسبرغ بدء العديد من الاختبارات السريرية للقاح على مرضى الأورام، مبينا أن المانع الوحيد للتلقيح هو العلاج الكيميائي.

ولكن حذر غينتسبرغ من تلقيح المصابين بالحساسية الشديدة، مثل وذمة كوينك أو صدمات الحساسية لأسباب غير معروفة".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية، سجلت أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس 2020، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك في"، واحداً من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

وشهدت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تناقصا كبيرا بعد أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسجلت روسيا 9908 إصابات جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم السبت منها 1600 في موسكو ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى أربعة ملايين و380525.

بالمقابل، تعافى 3985897 شخص في روسيا من كورونا، بعد مغادرة 12868 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.