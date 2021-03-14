وداع روسي مذهل لفصل الشتاء من الطابق 89 ... فيديو

تم تنظيم سلسلة من الاحتفالات في جميع أنحاء روسيا لتوديع الشتاء والترحيب بالربيع بأذرع مفتوحة في عطلة نهاية الأسبوع، وبإحراق فيروس "كورونا" أملا في عودة الحياة إلى طبيعتها.

ويحتفل الشعب الروسي بعيد "الماسلينيتسا" أو كما يسمى "أسبوع المرافع"، كل عام على خلفية التقاليد السلافية الشرقية القديمة، حيث تبدأ الاحتفالات بمناسبة انتهاء الشتاء القارس واستقبال الربيع بالفرح والتنزه والأنشطة التقليدية المختلفة.

وهذه المرة كان الاحتفال بعيد "الماسلينيتسا" في ناطحة السحاب من الطابق 89، حيث اجتمع الكثير من الناس في العاصمة موسكو، ليروا إحراق قلعة سميت بـ "كورونا آكلة الإنسان".

Le «château du coronavirus» a été brûlé dans un parc national russe pour célébrer Maslenitsa, la fête de la fin de l’hiver, et dire avec espoir adieu à la pandémie. Les tours faites de sarments de vigne et de foin ressemblaient à des ampoules pharmaceutiques géantes. pic.twitter.com/Ii1ZyRM913 — Sputnik France (@sputnik_fr) March 14, 2021

ويعتبر عيد الماسلينيتسا أحد الأعياد الشعبية المميزة التي تحتفل بها روسيا، يقوم الأهالي بتحضير البليني التي تعتبر أهم رمز للماسلينيتسا، وهي فطائر رقيقة من العجين مستديرة ذهبية تتفنن النساء في إعداد حشواتها وتزيينها بالمربى أو الكريمة الطازجة أو الحليب المكثف.