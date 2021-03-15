لجنة مجلس الدوما تبحث التدخل الأجنبي في شؤون روسيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ستبحث لجنة مجلس الدوما الروسي للتحقيق في التدخل الخارجي في شؤون روسيا، اليوم الثلاثاء، محاولات التأثير الأجنبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موسكو– سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة، فاسيلي بيسكاريف: "خلال جلسة اللجنة التي تُحضّر الآن، نعتزم مناقشة المشكلة مع الأجهزة الأمنية ، أطباء نفسيين، ممثلي وزارة التعليم الروسية، حركة طلاب المدارس وهيئات المجتمع المدني. سنقدم النصائح حتى نعمل معاً، جنباً إلى جنب مع أولياء الأمور والمعلمين وممثلي المنظمات العامة للأطفال والشباب".

وسيشارك في الجلسة نواب مجلس الدوما، ممثلو مجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وزارة الداخلية الروسية، الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات (روس كوم نادزور)، والغرفة العامة الروسية.

ومنعت إدارة موقع فيسبوك، امس الاثنين، نشر تقارير لعدد من وسائل الإعلام الروسية تحدثت عن توقيف المشتبه في انتمائهم إلى إحدى مجموعات المتطرفين الأوكرانيين، بحجة أن التقارير تحتوي على معلومات "كاذبة" على الرغم من أن شعبة العلاقات العامة لجهاز الأمن الروسي هي مصدر هذه المعلومات.