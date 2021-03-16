الأمن الروسي يعلن اعتقال مواطن روسي يعمل لصاح الاستخبارات الأوكرانية في القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن اعتقال مواطن روسي لضلوعه بأعمال "استخباراتية وتخريبية" في شبه جزيرة القرم لصالح أوكرانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان جهاز الأمن الروسي وجاء فيه: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروس، في سياق إجراءات البحث العملياتي، من وقف أنشطة استخباراتية وتخريبية للمواطن الروسي، "يسيبينكو في إل"، لصالح أجهزة الأمن الخاصة الأوكرانية".

وأضاف البيان قائلا: "هذا المواطن المذكور، قام بتسجيل صور وفيديو لأماكن ومرافق حيوية، وأماكن التواجد الجماعي للأشخاص على أراضي جمهورية القرم".

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال هذا الرجل لمنعه من القيام "بأعمال تخريبية لصالح أجهزة الأمن الأوكرانية".