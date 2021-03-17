الخارجية الروسية: تقرير المخابرات الأمريكية حول "تدخل" روسيا بانتخابات 2020 لا أساس له

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن ما جاء في تقرير المخابرات الأمريكية حول "تدخل" موسكو في انتخابات 2020 في الولايات المتحدة، هو مجرد حشو إعلامي ليس مدعوما بأي دليل، مشددا أن محتوى التقرير "مصمم" لاستنتاجات موضوعة مسبقًا.

وقال ريابكوف، اليوم الأربعاء لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد أي أساس لمثل هذه الاستنتاجات، ولا يمكن أن يكون".

وشدد ريابكوف على أنه "وفقا لنتائج موضوعة مسبقا.. يتم تعديل أي تقرير أو أي معلومات متاحة أو غير متوفرة من قبل هياكل معينة وفقًا لنتائج محددة مسبقًا".

زعم تقرير استخباراتي أمريكي عن التهديدات الخارجية لانتخابات 2020، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن ببذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن (الرئيس الحالي).

ونفت موسكو مرارا مثل هذه الادعاءات الأمريكية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك أدلة على عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وصرح المندوب الخاص لرئيس روسيا المعني بالتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ، لصحيفة "كوميرسانت" بأن الولايات المتحدة تعيق نشر هذه الأدلة.