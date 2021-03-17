خبراء الصواريخ يلقون الضوء على صاروخ "يخافه" جيران أوكرانيا

أعلن قائد عسكري روسي أن صاروخ "نبتون" الأوكراني لا يشكل خطرا على روسيا وغيرها من جيران أوكرانيا.

وأتت تصريحات القائد السابق لقوات الصواريخ المضادة للطائرات في سلاح الجو الروسي، سيرغي خاتيلوف، تعقيبا على تصريحات الخبير العسكري الأوكراني أوليغ جدانوف.

وادعى عقيد الاحتياط أوليغ جدانوف، وهو موظف سابق في هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية، أن لا دفاع ضد صاروخ "نبتون"، ولهذا السبب تتوجس روسيا خيفة منه.

وأصبحت روسيا في عداد الدول التي "تُخيفها" أسلحة الجيش الأوكراني بعد أن وصل ذوو مشاعر عدائية تجاه موسكو إلى السلطة في أوكرانيا بانقلاب مدعوم من الغرب في عام 2014.

ونقلت صحيفة "غلافريد" الأوكرانية عن عقيد الاحتياط جدانوف قوله إن صاروخ "نبتون" سلاح فريد من نوعه حتى أنه استأثر باهتمام الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت القائد السابق لقوات الصواريخ المضادة للطائرات في سلاح الجو الروسي إلى أن صاروخ "نبتون" ليس بدعة جديدة. فقد تمت صناعته في زمن الاتحاد السوفيتي. وقد تكون أوكرانيا قامت بتطويره، ولكنه لا يشكل، في أية حال، خطرا على روسيا.

ومن جانبه قال الخبير العسكري، سيرغي دينيسينتسيف، إن الطرف الأوكراني أعلن أن مدى صاروخ "نبتون" يبلغ 300 كيلومتر، ولكنه لم يكشف عن الارتفاع الذي يتحقق عليه هذا المدى. في كل الأحوال لا بد من كشف جميع مواصفات هذا الصاروخ إذا بدأت القوات الأوكرانية باختباره.