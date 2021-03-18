الخارجية الروسية حول تصريحات بايدن عن روسيا: لنترك أمريكا نفسها توضح ما يحدث

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديثها عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول روسيا، أن الولايات المتحدة نفسها يجب أن توضح ما يحدث معها.

موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا عبر محطة راديو "فيستي إف إم"، اليوم الخميس:"نعلم أن زملاءنا الأمريكيين رفضوا تمامًا الإجابة عن السؤال المباشر عما حدث هناك. لا يوجد أساسًا (إجابات). هذا سؤال لهم، ما الذي يجري عندهم".

وأضافت أن الصحفيين الأمريكيين طرحوا أسئلة ليلا حول ما يجري، قائلة: "لقد تناولوا نفس السؤال: ساعدونا (لفهم ما يحدث). لكن، كيف يتم ذلك؟ لذلك، أعتقد أن هذه الآلة الأمريكية يجب أن تعمل، وبشكل عام، للإجابة عن الأسئلة الأساسية: ماذا يحدث هناك؟".

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق قريبا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أنها استدعت السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور، وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن، مشيرة إلى أن موسكو مهتمة بالحيلولة دون تدهور العلاقات مع واشنطن.

وأكدت البعثة أن السفير الروسي أنطونوف سيتوجه إلى موسكو في 20 آذار/مارس لإجراء مشاورات.