الكشف عن ثالث منطقة روسية تحظى باهتمام وسائل الإعلام الأجنبية

احتلت جمهورية تتارستان المرتبة الثالثة في تصنيف المناطق الروسية في وسائل الإعلام الأجنبية.

وبحسب بيانات وكالة "سميسلو غرافيا"، فقد أثارت المواضيع الرياضية الاهتمام الرئيس لوسائل الإعلام الأجنبية.

وركزت وسائل الإعلام الأجنبية على أولمبياد سوتشي وكأس العالم FIFA.

جلبت المنافسات في سوتشي للدولة ثلث الإشارات، كرة القدم (ما يقرب من 50 ٪). كما تمت تغطية بطولة العالم للألعاب المائية لعام 2015 في كازان (عاصمة تتارستان) بنشاط.

ترتبط أجندة الأعمال في المناطق بنشاط الشركات الكبيرة، غالبًا بمشاركة أجنبية، وتحديث التصنيفات الائتمانية الدولية للمناطق، وأخبار البنية التحتية للنقل.

تقول الدراسة إن أكثر فروع الأعمال الروسية شهرة طوال الفترة بأكملها كان استخراج ومعالجة وتصدير النفط والغاز.

في وقت سابق ذكر موقع "تتار إنفورم" أن كازان ستستضيف بطولة العالم للألعاب المائية للمرة الثانية في التاريخ. ستقام المسابقة في عاصمة تتارستان عام 2025.