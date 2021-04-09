ميركل تدعو روسيا لوقف الحشد العسكري قرب أوكراينا وموسكو ترد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، دميتري بيسكوف، بأنه من غير المرجح إعطاء أي بيانات حول تحركات وحشود القوات العسكرية الروسية على أراضي روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال حول صحة الأنباء عن أن حشد القوات الروسية كبير، ولماذا، وتعقيباً على التصريحات الأمريكية بشأن زيادة القوات العسكرية الروسية في جنوب روسيا: "عموما، على الأرجح، غير وارد أن نشرح لجهة ما، بيانات دقيقة حول مجموعاتنا العسكرية الموجودة على أراضينا. أكرر مرة أخرى. روسيا لم تهدد ولا تهدد أي دولة في العالم، لكن روسيا حرة في اتخاذ أي إجراءات لضمان مصالحها المشروعة وأمنها ".

وقال بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين، رد على دعوة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال حديثهما، للإحجام عن زيادة التواجد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، بأن روسيا حرة في تحريك قواتها على أراضيها كيفما تشاء.

وقال للصحفيين "لقد قدم الرئيس التوضيح المناسب. وهو ما قلناه أكثر من مرة. نحن أحرار في تحريك قواتنا المسلحة وأي وحدات على الأراضي الروسية كيفما نشاء".

إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، أن وجود عسكريين أمريكيين في أوكرانيا سيتطلب من روسيا اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها؛ معتبرًا تصريحات كييف حول احتمال ظهور قوات أميركية في أوكرانيا مرفوضة وغير مناسبة لأن روسيا لا تهدد أحداً.

ومن جانبه، أعلن الكرملين، في الأول من الشهر الجاري أن روسيا تنقل القوات المسلحة داخل أراضيها كما يحلو لها، وهذا لا ينبغي أن يزعج أحدا ولا يشكل أي خطر على أحد. وروسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها.