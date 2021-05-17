"الرباعية" الدولية ناقشت الخطوات الممكنة لتهدئة الوضع بين إسرائيل وفلسطين

وأعلنت الخارجية الروسية أن ممثلي "رباعية" الوسطاء الدوليين للشرق الأوسط بحثوا خلال المشاورات الطارئة يوم أمس الأحد الخطوات المحتملة لتهدئة الوضع بين إسرائيل وفلسطين.

وجاء في بيان للخارجية: "تمت مناقشة الخطوات العملية الممكنة من قبل اللجنة الرباعية الهادفة إلى خفض تصعيد الوضع في أقرب وقت ممكن في منطقة المواجهة العسكرية الفلسطينية الإسرائيلية، ووقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين. وفي الوقت نفسه ، تم التأكيد على الحاجة إلى التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي".

🇷🇺 🇺🇸 🇺🇳 🇪🇺 16 мая спецпредставители ближневосточного «квартета» международных посредников обсудили возможные практические шаги, направленные на деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильской силовой конфронтации#БВУ pic.twitter.com/Xm4svK3VjT — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 17, 2021

كما أبلغت الدائرة الدبلوماسية أنه "إلى جانب الجهود المبذولة لإنهاء المواجهة المسلحة فورا، من المهم البدء في أقرب وقت ممكن بتهيئة الظروف المواتية لفتح آفاق سياسية لحل الأزمة واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة. من أجل حل قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك "مبدأ حل الدولتين"- فلسطين وإسرائيل، تتعايشان بسلام وأمن ".

وجاء في الوثيقة "في هذا الصدد، تم التأكيد على الضرورة الملحة لعقد اجتماع للجنة الرباعية على المستوى الوزاري مع التنظيم اللاحق لاجتماع تشاوري للجنة الرباعية مع دول عربية رئيسية، ومع الفلسطينيين والإسرائيليين".