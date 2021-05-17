مصرع 3 أشخاص طعنا بسكين في يكاتيرنبورغ الروسية

قُتل ثلاثة أشخاص في حديقة بمدينة يكاترينبورغ الروسية، وفقًا للجنة التحقيق المحلية.

وقع الحادث قرب محطة السكة الحديد. من الواضح أن المشاركين في الحادث كانوا في حالة سكر.

تم اعتقال المهاجم، وإصابته، حيث كان على الشرطة استخدام سلاح الخدمة. الرجل الآن في المستشفى.

ويعمل المحققون وخبراء الطب الشرعي في مكان الحادث.