لافروف: أنشطة "الناتو" في القطب الشمالي تثير الكثير من التساؤلات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن نشاط حلف شمال الأطلسي "الناتو" في القطب الشمالي يثير تساؤلات روسيا، وأن موسكو تعتزم إثارتها في اجتماع مجلس القطب الشمالي لأنها أرض ومياه روسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير خارجية سيراليون ديفيد جون فرانسيس: "أؤكد مرة أخرى أن هذا ليس فقط قريبًا منا، إنها أرضنا ومياهنا. ولكن عندما يحاول الناتو تبرير هجومه في القطب الشمالي، فمن المحتمل أن يكون هذا وضعا مختلفا بعض الشيء. وهنا لدينا أسئلة حول جيراننا مثل النرويج التي تحاول بكل طريقة ممكنة تبرير حاجة الناتو لدخول القطب الشمالي. وفي الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في ريكيافيك، بالطبع سنتحدث عن هذا بصراحة".

في وقت سابق، صرح قائد الأسطول الشمالي الروسي الأميرال ألكسندر مويسيف بأن كثافة أنشطة التدريب العملياتية والقتالية للناتو بالقرب من الحدود الروسية في القطب الشمالي زادت في السنوات الأخيرة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن إجراءات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوروبا تساهم في نمو التهديد العسكري.

وكانت روسيا قد بدأت في السنوات الأخيرة، بتنمية اقتصادية نشطة في أراضيها الشمالية، بما في ذلك استخراج النفط والغاز، فضلا عن تطوير الطريق البحري الشمالي، الذي أصبح على نحو متزايد بديلا عن الطرق التقليدية من أوروبا إلى آسيا، وفي ضوء زيادة اهتمام دول حلف شمال الأطلسي بالمنطقة القطبية الشمالية، اتخذت روسيا مجموعة من التدابير، بما فيها العسكرية، لحماية المصالح الروسية في تلك المنطقة .