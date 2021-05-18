بوتين: أمير قطر تلقى دعوة لزيارة روسيا

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الأذهان أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقى دعوة لزيارة روسيا، معربا عن ثقته في إتمامها.

وقال بوتين، يوم الثلاثاء، في حفل تسلمه أوراق اعتماد سفراء أجانب في الكرملين "نحافظ على اتصالات شخصية جيدة للغاية مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني. الأمير لديه دعوة لزيارة روسيا، وهو ما سينفذه الطرفان بالتأكيد".

وكان قد أفيد في وقت سابق أن أمير قطر سيشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وسيعقد المؤتمر في الفترة من 2 إلى 5 يونيو / حزيران المقبل في مركز المؤتمرات في مدينة سانت بطرسبورغ.