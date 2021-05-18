لافروف: لا رغبة لدينا في المواجهة مع ألمانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لا ترغب بمواجهة مع ألمانيا، مشيرا إلى أن روسيا تعتبرها لاعبا دوليا مهما.

وقال لافروف في بث عبر الفيديو مع منظمي مؤتمر بوتسدام: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن روسيا ليست مهتمة بالمواجهة. ونحن نفعل كل ما هو ضروري لحماية مصالحنا الوطنية".

وأضاف:"في العلاقات الثنائية مع ألمانيا، ندعو إلى تشكيل أجندة أعمال مثمرة حول مجموعة واسعة من القضايا".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، مايكل كريتشمر، في افتتاح المنتدى الروسي الألماني للمواد الخام الثالث عشر عبر الإنترنت، إن ألمانيا مهتمة بالاستمرار في تلقي إمدادات الغاز الموثوقة من روسيا في المستقبل، وتعتزم تشغيل "التيار الشمالي 2" في أسرع وقت.

وقال كريتشمر: "تغيرت مواضيع المنتدى كثيرًا مقارنة بالمؤتمرات السابقة. نحن نناقش الطاقة المتجددة والهيدروجين اليوم. روسيا لديها إمكانات عالية في هذا المجال. لذلك، فإن اختيار الموضوعات موجه للغاية نحو المستقبل".

وفي وقت سابق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خط أنابيب الغاز في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وصرحت روسيا مرارا أن هذا المشروع تجاري ومفيد لأوروبا. وتؤيد ألمانيا استكمال خط أنابيب الغاز وترفض فرض عقوبات أمريكية أحادية الجانب عليه تتجاوز الحدود الإقليمية.