مدير الاستخبارات الروسية يكشف عن حملات تشهير أوروبية ضد لقاحات بلاده

أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن قيادة الاتحاد الأوروبي تستعد لتنظيم حملة تشهير جديدة ضد اللقاحات التي تنتجها بلاده، بزعم إثارة موسكو حركة مناهضة للتطعيم في الخارج.

وقال ناريشكين: "حسب المعلومات المتوفرة، فإن قيادة الاتحاد الأوروبي تستعد لحملة تشهير أخرى ضد روسيا، وتحاول الآن اتهام موسكو بإثارة حركة مناهضة للتطعيم في الخارج".

وتابع: "حقا، ليس هناك حدود للسخرية والنفاق".

وشدّد ناريشكين، على أن "روسيا تجري باستمرار حوارا مع الهياكل ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي، وقيادة الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تعزيز التطعيم الجماعي المبكر لسكان أوروبا، بما في ذلك استخدام التطعيمات التي أثبتت فعاليتها، مثل لقاح "سبوتنيك V".

وأضاف: الحكومة الروسية منفتحة للنظر في مسألة رفع قيود براءات الاختراع عن الاختراعات ذات الصلة".

ومن جانبه، أكّد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن "هناك عددا من الدول الأوروبية تستخدم بالفعل لقاح "سبوتنيك V" لحماية صحة مواطنيها".

كما أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في أوائل آذار/ مارس الماضي، أن "وكالة الأدوية الأوروبية بدأت فحصا متسقا لملف تسجيل اللقاح الروسي وستختبر الوكالة اللقاح وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة".

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت في آب/ أغسطس 2020، أول لقاح في العالم مضاد لكورونا، "سبوتنيك V"، من تطوير مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

كما تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس "كورونا" المتسجد، وهما لقاح "إبيفاك كورونا" أنتجه مركز "فيكتور" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية (روس بوتريبنادزور) ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

وأعلن اليوم الثلاثاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده مهتمة بالتعاون مع الشركاء الأجانب في مكافحة فيروس كورونا، وسيتم قريبا إطلاق لقاح روسي رابع ضد كورونا.