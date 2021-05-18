موسكو تعلن شروط تسوية المشكلة الدبلوماسية مع واشنطن

أعلن نائب وزير خارجية روسيا استعداد سلطات بلاده لإنهاء تقييد عمل السفارة الأمريكية في موسكو ضمن شروط معينة.

وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء:

نحن مستعدون لإلغاء القيود المفروضة.

لكن لا يمكن أن تلغي الحكومة الروسية القيود المفروضة على السفارة الأمريكية هكذا ببساطة. لقد بادرت السلطات الأمريكية إلى تقييد عمل السفارة الروسية في الولايات المتحدة، ويجب على الحكومة الأمريكية أن تقدم على إلغاء قيودها لكي تقدم الحكومة الروسية على خطوة مماثلة.

وأعلن نائب وزير خارجية روسيا:

نحن مستعدون لإلغاء القيود المفروضة ولكن على أساس المعاملة بالمثل.