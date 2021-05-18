البنك المركزي الروسي: لا مخاطر على نظامنا المالي في الوقت الحالي

تحدثت النائب الأول لرئيس المصرف المركزي الروسي، أولغا سكوروبوغاتوفا، عن مخاطر فصل روسيا المحتمل عن نظام "سوفيت" الغربي المخصص للدفع وتحويلات الأموال بين البنوك.

وقالت سكوروبوغاتوفا اليوم الثلاثاء: "لا نرى أي مخاطر في الوقت الحالي. لدينا نظامنا المالي الخاص وهو يعمل جيدا داخل روسيا، حتى لو حدث شيء ما، يمكننا الانتقال للعمل على النظام الداخلي بأمان".

وفي وقت سابق، دعا العديد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين الولايات المتحدة وأوروبا إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، في حالة تصعيد الوضع في شرق أوكرانيا.

وشددوا على "أهمية تجميد حسابات رجال الأوليغارشية الروس أو فصل روسيا عن نظام "سويفت" في حالة حدوث تصعيد".