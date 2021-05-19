"روستيخ" تخطط لتطوير محرك طائرة هجين

أعلن المصمم العام في الشركة المتحدة لصنع المحركات "روستيخ"، يوري شموتين، أنه سيظهر في روسيا في عام 2023 عارض لتقنيات محركات الطائرات الهجينة، والتي لن تكون في المستقبل أدنى من حيث الخصائص التقنية من محطات التوربينات الغازية الحالية، بل ستستهلك وقودًا أقل بكثير وتضر بالبيئة أقل.

وقال للصحفيين على هامش المؤتمر العلمي والتقني الدولي لمحركات الطائرات: "اليوم، تم تشكيل فريق في الشركة، تم تحديد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ العمل البحثي. لا أود التحدث عنه بالتفصيل الآن، لكننا نخطط للحصول على النتائج الأولى في غضون عامين. سوف يكون عارضًا لتقنيات محطات توليد الطاقة الهجينة".

وأضاف شموتين أنه بحلول هذا الوقت، سيتم تشكيل متطلبات واضحة لمكونات محطة توليد الطاقة الهجينة، والتي ستسمح بحلول عام 2027، بصنع محرك لن يكون أدنى في خصائصه من محرك التوربينات الغازية. في الوقت نفسه، سيكون للمحرك الجديد مزايا كبيرة من حيث استهلاك الوقود المحدد و"التأثير البيئي من حيث انبعاثات المواد الضارة" أقل.