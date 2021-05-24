"ممشى الرواد" في موسكو... تدشين مشروع فريد احتفالا بالذكرى الـ60 لرحلة أول إنسان إلى الفضاء

انطلق، اليوم الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، مشروع "ممشى الرواد"، وذلك احتفاء بالذكرى الـ60 لرحلة أول إنسان إلى الفضاء.

ويستمر المشروع الجديد لمدة يومين، حيث ينتهي غدا الثلاثاء 25 مايو/ أيار، والذي أطلقته وكالة "pustelga" للأنباء، احتفالا بالذكرى الـ60 لتحليق يوري غاغارين إلى الفضاء، وإشادةً بإنجازات العلماء، والمخترعين، والمهندسين الروس، الذين فتحوا الطريق أمام البشرية إلى الكون، بحسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها موسكو "ممشى صغيرا" من أشجار الأرز، وذلك بحضور ممثلين عن هيئات ومنظمات اجتماعية وثقافية وشركات روسية ودولية عاملة في مجال الفضاء والصناعات المتقدمة.

وتم تنظيم الحملة البيئية الفريدة على أراضي مركز سكولكوفو للإبداع، بالقرب من مركز أبحاث "رينوفا R&D".

وقام المشاركون في المشروع بغرس أشجار الأرز السيبيري المعروف بالقرب من مركبة الهبوط والنصب التذكاري ليوري غاغارين، إذ كان "الأرز" علامة غاغارين عندما قام بأول رحلة طيران في العالم إلى الفضاء في 12 أبريل/ نيسان 1961، حيث ظهرت علامة "الأرز" منذ 60 عامًا، وستبقى إلى الأبد في ذاكرة معاصري الرجل الأول في الفضاء.

وأصبحت شجرة الأرز، وهي شجرة صنوبرية تعيش لمئات السنين، فرصة جيدة لنقل ذكرى حية إلى أحفاد الرواد العظماء.

ويعد "ممشى الرواد" قصة رمزية، صورة من الطريق إلى الفضاء، والتي وضعها العلم لأكثر من 60 عاما في مستقبل البشرية وتنميتها.

ومن المقرر أن يتم، غدا الثلاثاء، في نهاية الاحتفال، إجراء نشاط بيئي بغرس الأرز السيبيري يليه برنامج ثقافي وترفيهي، حيث يمكن لجميع المشاركين القيام بجولة لمشاهدة معالم مركز "سكولكوفو" للإبداع.

وأصبح الروسي يوري غاغارين، أشهر رجال العالم، بعد أن انطلق إلى رحاب الفضاء في 12 أبريل/ نيسان 1961، في الساعة 9 و7 دقائق صباحا، بتوقيت موسكو، ليغدو أول إنسان راد مجاهل الفضاء.

قضى غاغارين 108 دقائق في مدار الأرض، بعد دورة واحدة حول الأرض، وهبطت المركبة التي كان على متنها في مقاطعة ساراتوف، وهناك هبط رائد الفضاء في الساعة 10 و55 دقيقة بتوقيت موسكو.