زيادة عدد مستخدمي الانترنت في روسيا

أعلنت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور"، اليوم الأربعاء، عن زيادة مستخدمي الانترنت في روسيا إلى نحو 6 ملايين شخص خلال العام الماضي.

وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور"، فاديم سوبوتين، أن عدد المستخدمين للانترنت زادت نحو 6 ملايين شخص خلال العام الماضي.

كما أشار سوبوتين إلى أن سوق السينما الالكتروني وخدمات الفيديو القانونية زادت بنسبة 66% العام الماضي، مضيفا "زاد إجمالي جمهور دور السينما عبر الإنترنت في روسيا العام الماضي، مقارنة بالعام السابق بنسبة 17% إلى 63 مليون شخص".

وأكد سوبوتين أن "عدد الشكاوى حول المحتوى غير القانوني زاد 16 مرة منذ عام 2013، وتم حظر وإزالة ما يقرب من 500 ألف مادة غير قانونية خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "يوجد أكثر من 2.6 مليون شكوى من المواطنين حول المحتوى غير القانوني وارتفعت 16 مرة مقارنة بعام 2013 وتم إزالة وحظر نحو 500 ألف مادة خطرة على المواطنين الروس".

وتابع سوبوتين قائلا: "يشمل هذا الرقم المواد المنتجة للدعاية الإعلامية والتنظيمات المتطرفة والإرهابية، ومواد تحتوي على صور إباحية".