اعتقال إرهابيين كانا يخططان لتنفيذ أعمال إرهابية في مدينة ستافروبول الروسية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباط عملين إرهابيين في مدينة ستافروبول الروسية، كان يخطط للقيام بهما إرهابيان مواليان لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "في شهر نيسان/ أبريل من هذا العام، قبيل أعياد أيار/ مايو في إقليم ستافروبول، تم إحباط محاولتين لارتكاب أعمال إرهابية من قبل موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي".

وبحسب البيان، فإن "المعتقل الأول هو أحد سكان ستافروبول، أقسم على الولاء لأحد قادة "داعش "وخطط لهجوم إرهابي على البنية التحتية للنقل في المنطقة باستخدام عبوة حارقة يدوية الصنع. وأثناء التفتيش، تم العثور لديه على مواد، لكن لم يتم تحديد المكان الذي كان سينفذ فيه عمليته على وجه التحديد".

وتابع البيان "أما المعتقل الثاني فهو أحد المهاجرين من آسيا الوسطى، جاء إلى ستافروبول أيضا للتحضير لهجوم إرهابي. أثناء التفتيش، تمت مصادرة متفجرات وذخائر صغيرة ، ومكونات قنبلة يدوية الصنع".

وأضاف :"لم يتم الكشف عن المكان، الذي خطط لتفجيره بالضبط، وجرى فتح قضايا جنائية تتعلق بالتحضير لهجمات إرهابية".

هذا وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أعلن يوم الثلاثاء المنصرم، عن إحباط عمل إرهابي في مدينة نوريلسك بسيبيريا، كان من المقرر أن ينفذه موالون لتنظيم "داعش" أثناء احتفالات أعياد النصر في روسيا 9 أيار/مايو.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.