لافروف يؤكد استعداد روسيا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس المساواة

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده إزاء تصرفات الاتحاد الأوروبي لتقويض آليات التفاعل بين بروكسل وموسكو، مشيرا إلى استعداد روسيا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال لافروف عقب مباحثات مع نظيره السلوفيني أنجي لوغار: "ناقشنا قلقنا بشأن تصرفات بروكسل لتقويض جميع الآليات التي كانت قائمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وأعربنا عن أسفنا لأن موقف الاتحاد الأوروبي يتم تشكيله على أساس القاسم المشترك الأدنى، والذي تحدده مقاربات الأٌقلية التي تعاني من رهاب الروس".

وأضاف لافروف قائلا: "نؤكد مرة أخرى استعدادنا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أن يفهموا أننا سنقوم بذلك على أساس المساواة والاحترام المتبادل والسعي إلى توازن المصالح، وليس على أساس الإجراءات الأحادية الجانب والشروط المسبقة".

هذا ويستمر تدهور العلاقات بين روسيا والغرب في الأسابيع الأخيرة، فقد أعلنت الولايات المتحدة وبلغاريا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عن ترحيل العديد من الدبلوماسيين الروس لأسباب مختلفة.

وقامت الخارجية الروسية نهاية الشهر الماضي باستدعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، وسلمته مذكرة بشأن الرد الروسي على العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في 2 آذار/مارس 2021.