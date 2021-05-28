طاقم طبي يتنقل في عيادة عائمة عبر الأنهار وسط روسيا ويقدم خدماته للسكان... صور

انطلق فريق من المتخصصين، بما في ذلك طبيب أمراض نساء وطبيب أعصاب وطبيب أسنان وجراح وإخصائي أشعة و10 أطباء آخرين و14 ممرضًا، في رحلة على طول نهري أوب وإيرتيش وروافدهما وسط روسيا.

وسيتعين على المتخصصين مساعدة وتشخيص 14 ألفا من سكان المنطقة الذين يعيشون في القرى البعيدة وفي المعسكرات العسكرية، بحسب ما ذكر موقع "rg".

В Ханты-Мансийском автономном округе придумали с проблемой организации мед.помощи для населения в труднодоступных районах:врачей до пациентов довозит уникальная плавучая поликлиника.В рамках нового нац. проекта речники могут помочь медикам в оказании мед.помощи населению pic.twitter.com/32ZArObstk — Владимир Марков (@ArktikaGlonass) March 17, 2021

​تسمح إمكانيات العيادة العائمة بإجراء عمليات التوليد وبعض العمليات بسيطة. سيزور الأطباء المرضى ويقدمون جميع الخدمات مجانا.

ينتظر الكثير من الناس وصول سفينة "نيكولاي بيروجوف" منذ الشتاء ويحددون موعدًا مسبقًا. ستبقى العيادة العائمة في كل قرية أو معسكر من يوم إلى ستة أيام، حسب احتياجات السكان.

يلاحظ أن الأطباء أبحروا هذا العام للمرة الثامنة والعشرين. تم إطلاق السفينة المتخصصة "نيكولاي بيروجوف"، التي توجد عليها العيادة العائمة، في عام 1993، ومنذ ذلك الحين تساعد سكان إقليم أوجرا.