روسيا: بدون واشنطن وموسكو لن تكون معاهدة الأجواء المفتوحة قابلة للتطبيق

أعلن رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا، كونستانتين غافريلوف، أن معاهدة الأجواء المفتوحة لن تكون قابلة للتطبيق بدون مشاركة روسيا والولايات المتحدة فيها.

وقال غافريلوف خلال مقابلة على قناة "روسيا 24" "أعتقد أنه بدون الولايات المتحدة وروسيا لن يكون هذا الاتفاق قابلا للتطبيق".

يذكر أن واشنطن أعلنت انسحابها من المعاهدة في مايو/ أيار الجاري، بحجة "تكرار الانتهاكات الروسية، واستخدام المعاهدة كأداة للضغط العسكري"، فيما نفت روسيا مرارا مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة.

والجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات، المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول، التي تثير قلقا، وتضم هذه

الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو/ أيار عام 2001.