روسيا تسلم أوكرانيا مذكرة احتجاج رسمية بسبب الاستفزازات الأخيرة في كييف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني إلى مقر الوزارة وتسليمه مذكرة احتجاج على ما يجرى أمام السفارة الروسية في كييف من أعمال مناهضة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الثامن والعشرين من شهر أيار/مايو، تم استدعاء القائم بالأعمال الأوكراني في روسيا إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج صارمة على خلفية استمرار الأعمال الاستفزازية عند السفارة الروسية في كييف".

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ الدبلوماسي الأوكراني أن الجانب الروسي يعتبر هذا الاستفزاز انتهاكا صارخا آخر من قبل أوكرانيا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بعد وقوع انقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وحظرت السلطة الأوكرانية الجديدة كل أشكال التعاون مع روسيا. واضطرت روسيا إلى تطبيق حظرها التجاري المفروض على الدول التي انضمت إلى الحظر الأمريكي على روسيا، على أوكرانيا.