وزير الصناعة: روسيا وصلت إلى المستوى العالمي في مجال الطائرات العسكرية المسيرة

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا وصلت إلى المستوى العالمي في تطوير الطائرات العسكرية من دون طيار.

وقال الوزير خلال مؤتمر نقابة المهندسين الروس: "فيما يتعلق بالأنظمة الجوية من دون طيار، نحن بالفعل على المستوى العالمي من حيث المركبات العسكرية وفي المستقبل القريب سنتمكن من فتح أسواق واسعة للأنظمة المدنية".

يذكر أن شركة "كرونشتادت" في سان بطرسبورغ، قد أفادت مؤخرا، بأنها طورت "طائرة من دون طيار نانو" لتجهيز "جندي المستقبل".

وجاء في بيان الشركة: "لقد صممنا وطورنا طائرة من دون طيار "نانو" تزن 180 غراماً، تهدف إلى حل عدد من القضايا العسكرية الخاصة، ولا سيما تجهيز لباس جنود المستقبل".

ووفقًا لخطط وزارة الدفاع الروسية، سيتم دمج الأنظمة الآلية والطائرات المسيرة في الجيل الثالث من بدلة جندي المستقبل "راتنيك-3" العسكرية، التي اكتمل العمل البحثي عليها في عام 2017. بعد ذلك، كان من المفترض أن تبدأ أعمال التطوير في هذا المجال، لكن لم ترد أي تقارير رسمية حول هذا الشأن.

في هذا الصدد، سبق لمدير مجموعة "فووروجينيه" ("التسلح") في مؤسسة "روستيخ" الحكومية، أن لفت إلى أنه لن يتم إنشاء عناصر منفصلة فقط، بل أيضاً ومجموعات كاملة من المنتجات التي تتعلق بخمسة أنظمة من اللباس القتالي: للتدمير والحماية والتحكم والاتصال، ودعم الحياة، ودعم الطاقة.

وأصبح تطوير الطائرات المسيرة الصغيرة "نانو" أحد التوجهات الرئيسية في هذه الصناعة في السنوات الأخيرة. ومن المفترض أن يكون من الممكن استخدام مثل هذه الأجهزة في المستقبل بشكل منفرد أو جمعها في "أسراب" من عشرات أو مئات الوحدات أو أكثر.