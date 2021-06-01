الكرملين يعلق على موعد استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرحلات التفتيشية إلى مصر قد تمت بالفعل وستتخذ الحكومة القرار بشأن موعد استئناف الرحلات إلى المنتجعات بعد دراسة نتائج هذه الرحلات.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول مواعيد استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، "بعد تقديم جميع التقارير إلى المقر التشغيلي للحكومة، سيتخذ المقر القرار المناسب".

وأكد أن المتخصصين الروس نفذوا رحلات تفتيشية إلى الغردقة وشرم الشيخ، قائلاً: إن "مثل هذه الرحلات التفتيشية تمت بالفعل"، وأن المتخصصين الروس "اطلعوا على كل شيء في أرض الواقع".

وردا على سؤال عما إذا كان تاريخ القرار معروفا، قال المتحدث باسم الكرملين "هذا من اختصاص المقر التشغيلي للحكومة".

يذكر أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، توقفت بقرار من موسكو منذ خريف 2015، في أعقاب تفجير طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع من فيها، قبل أن تعود الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة فقط. وتسعى مصر لاستكمال الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستئناف وصول الرحلات الروسية للمقاصد السياحية على شواطئ البحر الأحمر.