مسؤول روسي: تشديد العقوبات معناه إعلان حرب على العالم

وراحت الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على روسيا وتضع قيودا على التعامل معها منذ عام 2014 في محاولة لمنع "نهوض" روسيا كما أشار إلى ذلك مسؤول روسي كبير.

وقال سيرغي تشيميزوف، رئيس مؤسسة (شركة) "روستيخ" التي تدير قطاع التكنولوجيا في روسيا، في تصريحات صحفية إن مَن يفرض العقوبات على روسيا فهو يشن حربا اقتصادية عليها. وثمة خطورة في أن تتطور هذه الحرب إلى حرب عالمية في حال تشديد العقوبات الأمريكية على روسيا.

وأشار رئيس "روستيخ" إلى أن أوروبا هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب بسبب ارتباط اقتصادها بروسيا. ولذلك لا يبتهج الأوروبيون استعدادا لاحتمال تشديد العقوبات التي تسد طريق التبادل التجاري مع روسيا.

وأضاف مدير قطاع التكنولوجيا: "من جانبنا نبذل ما بوسعنا لمنع تدهور علاقات الشراكة".

وقد نوه مسؤولون في قطاع التكنولوجيا في روسيا إلى أنهم نسوا كيف يعيشون بدون عقوبات ضدهم.