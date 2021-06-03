طوكيو تحتج على احتجاز قارب صيد ياباني من قبل السلطات الروسية

قال رئيس مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحفي إن الحكومة اليابانية، احتجت لدى روسيا على احتجاز مركب صيد ياباني، واعتبرت هذا الحادث غير مقبول.

وأضاف أن اليابان تطالب بالإفراج الفوري عن السفينة اليابانية والصيادين الموجودين على متنها.

وقال كاتو: "تم التأكد من عدم وجود مشاكل صحية لطاقم السفينة. كما يتم تزويدهم بمياه الشرب والطعام".

في أواخر شهر أيار/ مايو، احتجز حرس الحدود مركب الصيد الشراعي "172 إيهو مارو" الذي كان يرفع علم اليابان في المنطقة الاقتصادية الروسية في بحر أوخوتسك، بتهمة الصيد غير القانوني. وأشار بيان صادر عن المتحدث باسم دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة سخالين، إلى أن طاقم المركب الشراعي لم يمتثل لطلب التوقف وحاول الهروب.

وفقا لحرس الحدود، خلال المطاردة، قامت السفينة الدخيلة بالمناورة بشكل خطير وخلق خطر الاصطدام بسفينة الدورية. ولمنع الانتهاكات، أطلق حرس الحدود طلقات تحذيرية توقف بعدها المركب الشراعي. عند الفحص، تم العثور على سلطعون حي ومنتجات السلطعون المجمدة وكذلك معدات الصيد على متن السفينة. تم احتجاز السفينة ونقلها إلى ميناء كورساكوف (سخالين) لإجراء التحقيقات، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي.