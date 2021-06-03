تركيب توربينات رياح في محطة "مارتشينكوفسكايا" لتوليد الكهرباء في روستوف الروسية

تم الانتهاء من تركيب جميع توربينات الرياح وعددها 48 توربينة في موقع بناء محطة "مارتشينكوفسكايا" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مقاطعة روستوف جنوب روسيا.

واكتملت أيضا أعمال إنشاء مركز تحكم خاص بمحطة المحولات الفرعية التابعة لمزرعة الرياح "مارتشينكوفسكايا"، ومد خطوط كابلات جهد 35 كيلوفولت وشبكة ألياف ضوئية (الفايبر أوبتك)، كما تم الانتهاء من الأعمال المتعلقة بتصميم وإنشاء محطة المحولات الفرعية جهد 110 كيلوفولت وشق الطرق ضمن المشروع.

وقال أندريه نيستيروك، نائب الرئيس التنفيذي لقسم إدارة دورة حياة محطات الرياح في شركة "نوفا ويند": "نعمل حاليا على إنشاء محطات رياح في آن واحد وذلك في ثلاثة مواقع بمقاطعتي ستافروبول وروستوف. تتمثل محطة مارتشينكوفسكايا أول مشروع لبناء محطة رياح تنفذه روساتوم في مقاطعة روستوف وصل تنفيذه إلى المرحلة النهائية من أعمال البناء. والآن تجري في الموقع أعمال التجميع والاختبار والتحضيرات لتوفير الجهد الكهربائي وبدء تشغيل محطة الرياح".

من المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية المركبة لمحطة الرياح المستقبلية 120 ميغاوات بينما سيتجاوز متوسط الإنتاج السنوي المخطط للطاقة الكهربائية 402 غيغاوات/ ساعة. وتتكون المحطة من 48 توربينة رياح تبلغ قدرة كل واحدة منها 2.5 ميغاوات. وتجاوزت قيمة الاستثمارات في إنشاء مزرعة الرياح "مارتشينكوفسكايا" 16 مليار روبل.

معلومات حول مشاريع "روس آتوم" في قطاع طاقة الرياح

شركة "نوفا ويند" (NovaWind JSC) هي أحد فروع مؤسسة "روس آتوم" للطاقة النووية المملوكة للدولة الروسية، وهي مسوؤلة عن توحيد جهود "روس آتوم" في القطاعات المتقدمة والمنصات التكنولوجية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية. تأسست "نوفا ويند" في سبتمبر 2017 وتدير الآن جميع كفاءات "روس آتوم" في قطاع طاقة الرياح، بدءا من أعمال التصميم والبناء ووصولا إلى هندسة الطاقة الميكانيكية وتشغيل محطات الرياح. ومن المتوقع أن تبني الشركات التابعة لمجموعة "نوفا ويند" مزارع رياح بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاوات بحلول عام 2024.

لقد بدأت أول مزرعة رياح أنشأتها شركة "روس آتوم" وهي محطة الرياح في جمهورية أديغيا جنوب البلاد، في توفير الطاقة الكهربائية والسعة إلى سوق الكهرباء والسعة بالجملة في مارس 2020. وتضم محطة الرياح 60 توربينة رياح ذات قدرة 2.5 ميغاوات، في حين تبلغ القدرة المركبة للمحطة 150 ميغاوات.

وفي ديسمبر 2020 أدخلت "روس آتوم" في حيز الخدمة مزرعة الرياح "كوتشوبييفسكايا" الواقعة في مقاطعة ستافروبول، والتي تعد أكبر مزرعة رياح في روسيا وتضم 84 توربينة رياح بقدرة 2.5 ميغاوات وتبلغ القدرة المركبة للمحطة 210 ميجاوات.

في أبريل 2021، بدأ تشغيل محطة الرياح "كارمالينوفسكايا" الواقعة في مقاطع ستافروبول أيضا. وتتكون المحطة ذات القدرة المركبة 60 ميجاوات، من 24 توربينة رياح بقدرة 2.5 ميجاوات لكل منها.

بالإضافة إلى محطة الرياح "مارتشينكوفسكايا" تنفذ "روساتوم" في الوقت الحالي مشروعين آخرين في مجال طاقة الرياح حيث تنشئ مزرعة الرياح "بونداريفسكايا" قدرة 120 ميجاوات في منطقة "إيباتوفسكي" التابعة إداريا لمقاطعة ستافروبول بالجنوب الروسي، ومزرعة الرياح "ميدفيجينسكايا" قدرتها 60 ميجاوات في منطقة "ترونوفسكي" بالمقاطعة نفسها. وستضم المحطة الأولى 48 توربينة رياح بقدرة 2.5 ميجاوات فيما ستحوي المحطة الثاية 24 توربينة رياح ذات نفس القدرة الإنتاجية.