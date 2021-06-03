السفير السوري في موسكو: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن تلقي الرئيس الأسد لقاح "سبوتنيك V"

نفى السفير السوري في موسكو، رياض حداد، اليوم الخميس، التصريحات التي نقلت على لسانه حول تلقي الرئيس السوري، بشار الأسد، لقاح "سبوتنيكV" المضاد لكورونا.

وقال السفير حداد، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس الأسد لم يتلق أي لقاح مضاد لفيروس كورونا لأنه ليس بحاجة لذلك كونه أصيب سابقا بفيروس "كوفيد -19"وشفي منه".

وأضاف حداد، قائلا: "بعض وسائل الإعلام نقلت تصريحات مغلوطة على لساني خلال منتدى سان بطرسبورغ المنعقد حاليا".

وكان عدد من وسائل الإعلام نقلت عن السفير حداد، قوله خلال المنتدى، إن الرئيس السوري تلقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.