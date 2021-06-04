صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية يتطلع إلى إدهاش العالم باختراعاته

كشف مسؤول في شركة "ألماز-أنتي"، وهي إحدى شركات الإنتاج الحربي الروسية، أن الشركة بصدد التوجه لاختراع طائرات مسيرة وغيرها من وسائل النقل دون طاقم بشري.

وقال ميخائيل بودفيازنيكوف، نائب مدير عام شركة "ألماز-أنتي"، في حديثه لـ"سبوتنيك" على هامش مؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي الدولي:

سوف نتجه لتطوير وسائل النقل المسيرة المدنية، البحرية والأرضية والجوية. ونتطلع إلى إطلاق هذا المشروع، ونتوقع أن نتمكن من إدهاش العالم باختراعاتنا.

وأكد أنه يتوقع إقرار المشروع والبدء بتنفيذه.

وتتخصص شركة "ألماز-أنتي" في إنتاج وسائط الدفاع الجوي. وتذهب منتجاتها إلى أكثر من 50 بلدا.