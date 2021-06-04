نوفاك: روسيا تنفذ صفقة "أوبك +" في مايو بنسبة تقارب 100%

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بأن روسيا نفذت صفقة "أوبك +" في شهر أيار/ مايو، بنتيجة أفضل مقارنة بشهر نيسان/أبريل ، حيث إنها اقتربت من نسبة 100 بالمئة.

سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "فيما يتعلق بمستوى الأداء في شهر أيار/مايو، كان المؤشر أفضل بكثير مما كان عليه الحال في شهر نيسان/ أبريل، حيث اقترب من نسبة 100%".

هذا ويعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2021 في الفترة من 2 إلى 5 يونيو بحضور شخصي وتعتبر وكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي لـلمنتدى.