تعد الإصابة بإنفلونزا الخنازير في روسيا من أدنى المعدلات في أوروبا، فما هو السبب؟

قالت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية (روس بوتريب نادزور)، آنا بوبوفا، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في تصريحات نقلتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا": إنه لم يتم نشر بيانات أسرة إضافية لإنفلونزا الخنازير منذ 5 سنوات، لأننا نقوم بتلقيح 60% على الأقل من السكان سنويًا.

وأوضحت بوبوفا أن "روسيا، على عكس العديد من البلدان الأخرى، لا تزال ملتزمة بالتطعيم".

وفقًا لها، بفضل التطعيمات، كانت روسيا دائمًا أقل معدل للإصابة بالأمراض المعدية الأخرى، مثل الحصبة.

كما أشارت إلى أنه في مكافحة الجائحة اليوم، يتم التركيز أيضًا على تطعيم السكان.

لذلك، يمكن تحقيق مناعة جماعية ضد فيروس كورونا إذا تم تطعيم ما لا يقل عن 69 مليون روسي، وتم تطعيم 25% منهم بالفعل.

وأكدت أن جميع أفراد عائلتها تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.