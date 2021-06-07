الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا يعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، الكشف عن عميل للاستخبارات الأوكرانية قام لفترة طويلة بتقديم "مساعدة استشارية" للأمن الأوكراني بغرض الإضرار بأمن روسيا.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتراض نشاط استخباراتي لصالح الاستخبارات الأوكرانية كان يقوم بها مواطن أوكراني يدعى سيمينياكي أليكسي بيتروفيتش".

وقد ثبت أن عناصر مكتب مكافحة التجسس في الاستخبارات الأوكرانية كانوا يقومون بتنسيق عمل العميل لفترة طويلة.

وأشار البيان إلى مصادرة أجهزة الكترونية تخص المواطن الأوكراني تضم رسائل من عناصر الأمن الأوكراني تتضمن اقتراحات بتقديم المساعدة إليهم في حل مسائل العمل تهدف إلى الاضرار بأمن مصالح روسيا.

وقد أكد العميل حقيقة التعامل لفترة طويلة مع ممثلي الأمن الأوكراني، وتقديم مساعدات استشارية إليهم.