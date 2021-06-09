جامعة روسية بين أفضل 100 في العالم وأخرى سعودية تتصدر قائمة العربيات

نشر موقع متخصص بتقييم الجامعات العالمية " QS topuniversities" تصنيفا جديدا للجامعات التي تقع في أكثر من 96 دولة.

وكشف التصنيف الأخير عن احتلال جامعة موسكو الحكومية المرتبة 78 في تصنيفات QS العالمية، التي تعتبر المؤسسة التعليمية الحكومية الوحيدة المدرجة في قائمة أفضل 100 جامعة في العالم.

كما شمل الترتيب جامعات روسية أخرى مثل جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية التي احتلت المرتبة 242، وجامعة نوفوسيبيرسك التي احتلت المركز 246، بالإضافة إلى جامعة باومان الحكومية التقنية في موسكو في المركز 281، وجامعة الصداقة الروسية بين الشعوب التي حصلت على 305.

أما عربيا، فقد تصدرت جامعة الملك الفهد للبترول والمعادن في السعودية قائمة الجامعات العربية، حيث احتلت المركز 186 عالميا