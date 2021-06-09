الدوما الروسي يصدر قانونا يحد من تداول الأسلحة

وجاء في البيان، تم إجراء تغييرات على قوانين "الأسلحة" و"أساسيات حماية صحة المواطنين في روسيا الاتحادية". وستضع الحكومة الروسية قائمة جديدة للأمراض التي تمنع حيازة الأسلحة.

وسيتمكن الشخص من الخضوع للفحص الطبي المذكور في المنظمات الطبية التابعة لنظام الرعاية الصحية الحكومي. يجب أن يتضمن الفحص تحاليل تكشف عن وجود مواد مخدرة في جسم الإنسان، بالإضافة إلى فحص نفسي. ووفقًا للقانون، يخضع مالكو الأسلحة لفحص طبي مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.