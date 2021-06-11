قناة أمريكية تجري مقابلة مع بوتين قبل لقائه بايدن في جنيف

أعلنت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أنها ستبث مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل القمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في 14 حزيران / يونيو.

وذكر موقع القناة على الإنترنت أن "كير سيمونز من محطة إن بي سي نيوز التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لإجراء مقابلة فردية حصرية في جميع أنحاء العالم، ستبث يوم الاثنين 14 يونيو".

وأشارت القناة إلى أن مقابلة بوتين مع شبكة "إن بي سي نيوز" ستكون أول محادثة بين الزعيم الروسي ووسائل الإعلام الأمريكية منذ يوليو 2018.

وتصف القناة مقابلة بوتين بأنها تغطي مجموعة واسعة من القضايا.