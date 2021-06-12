ماليزيا تضيء أحد أعلى أبراج العالم بألوان العلم الروسي... صورة

في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، أُضيء برج تلفزيون "مينارا" بعوارض بيضاء وحمراء وزرقاء، تقديرا لاحتفال روسيا بـ"يوم روسيا".

وأعلنت رئيس المركز الروسي للعلوم والثقافة في العاصمة، سفيتلانا كوفاليفا، أن إضاءة البرج "هدية حقيقية للمواطنين الروس الذين يعيشون في مدن مختلفة من ماليزيا، وكذلك رمزًا حيًا لتعزيز الصداقة بين شعبي البلدين".

Kl tower change to Russia flag theme to celebrate Russiaday



Greetings from Malaysia pic.twitter.com/6Er7wd5mMb — Yas Daim (@nuansapetani) June 12, 2021

يبلغ ارتفاع برج التليفزيون 421 مترًا، ويعتبر رابع أعلى برج في العالم.

في وقت سابق من ذلك اليوم، تم تنظيم رحلة بيئية للدراجة "المنديل الأزرق" في باريس بمناسبة يوم روسيا.