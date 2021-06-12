مركز"غامالي" الروسي يحذر من نصائح بعض الأطباء حول فيروس كورونا

حذر مدير مركز "غامالي" الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينزبورغ، من دعوات بعض الأطباء للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار غينزبورغ إلى أن بعض حالات الإصابة بفيروس "كورونا" يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات بالمخ أو الكبد أو الرئتين أو الأوعية الدموية وحتى الإصابة بالشلل.

وقال غينزبورغ اليوم السبت: "بعض زملائنا الأطباء، وبعض الأكاديميين يدعوون إلى الإصابة بفيروس كورونا بقولهم امرضوا وستكونوا محميين.. هذا خطأ فادح ..الإصابة ممكن أن تؤدي إلى مضاعفات كالشلل".

وأشار غينزبورغ إلى أنه بعد الإصابة بفيروس "كورونا" وحدوث مضاعفات، سيحتاج الشخص لمدة ستة أشهر على الأقل، لاستعادة عافيته بالكامل.

وأضاف غينزبورغ: "من يمتلك كل هذا الوقت؟ ستة أشهر نقاهة".

واختتم بقوله: "لا أحد يعرف العضو الذي سيتضرر الدماغ، أو الكبد أو الرئتين".