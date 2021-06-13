مستشارة سابقة لرئيس أمريكي تصل إلى شبه جزيرة القرم

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن وصول المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي رونــالد ريغان، سوزان مـاسي، إلى شبه جزيرة القرم، وذلك ضمن إطار برنامج التبادل الدبلوماسي العام.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن وصول المستشارة الأمريكية السابقة، سوزان ماسي، إلى شبه جزيرة القرم، حيث اجتمعت مع رئيسها سيرغي أكسيونوف.

Рад встрече с женщиной, повлиявшей на отношение президента США Рональда Рейгана к Советскому Союзу в годы холодной войны, его советницей, искренне любящей Россию, – Сюзанной Масси. От всей души благодарю за визит и трепетное отношение к нашей истории и культуре! #Крым #Россия pic.twitter.com/FXH6FF0Rla — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) June 13, 2021

ونشر أكسيونوف على صفحته الشخصية على منصة "تويتر" صورة تجمعه بالمستشارة الأمريكية ماسي، وعلق رئيس جمهورية القرم، قائلا: "سعيد جدا باللقاء الذي جمعني بهذه المرأة التي استطاعت التأثير على موقف الرئيس الأمريكي رونالد ريغان من الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة".

وأضاف أكسيونوف، قائلا: "أشكركم على الزيارة وعلى الموقف الموقر تجاه تاريخنا وثقافتنا يسعدنا دائمًا رؤية السيدة ماسي على أرض القرم".

وشغلت ماسي منصب مستشارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان من 1984 إلى 1988 وهي باحثة في التاريخ والثقافة الروسية.