موسكو تجهز 4 آلاف سرير إضافي بعد ارتفاع الإصابات بكورونا 80%

أشار محافظ موسكو سيرغي سوبيانين، إلى أنه تم تجهيز 4000 سرير إضافي لعلاج المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا في مستشفيات موسكو، منوها إلى أن عدد الأسرّة سيصل إلى نحو 16 ألف سرير.

وقال سوبيانين للصحفيين: "تم تجهيز 4 آلاف سرير في مستشفى فيلاتوفسكايا رقم 15، التي كانت أحد المستشفيات الأساسية لعلاج المصابين".

وأضاف "في الأيام الأخيرة، شهدنا نموًا هائلاً في الإصابات بـ"كوفيد-19" حوالي 80%، وزاد استقبال المرضى ذوي الحالات الحرجة في المستشفيات في موسكو بنسبة 70%".

وسجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 14185 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كان لموسكو النصيب الأكبر منها، 6805 حالة وضواحي موسكو 1135 حالة.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا آخذ في الازدياد، حيث سجلت البلاد يوم 11 يونيو أعلى معدل منذ 22 فبراير/ شباط.

ونظرا لهذا الوضع فقد تقرر فرض عدة قيود في العاصمة موسكو، بهدف الحد من سرعة انتشار الوباء.

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.