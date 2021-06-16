بوتين: بايدن لم يدعني إلى زيارة البيت الأبيض وأنا لم أدعه

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماعه بنظيره الأمريكي، جو بايدن، بأن "الأخير لم يدعه إلى زيارة البيت الأبيض وبالمقابل لم يدعه هو الآخر، فلمثل هذه الزيارات يجب أن تكون الظروف ناضجة".

وأكد بوتين أن المحادثات مع نظيره بايدن خلال قمة جنيف سارت بشكل جيد، وأنه تم مناقشة العديد من القضايا الراهنة المتعلقة بشؤون البلدين، بداية بالاستقرار الاستراتيجي والعلاقات التجارية والأمن الإقليمي والأمن السيبراني وتبادل السجناء والعديد من القضايا.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن المحادثات مع بايدن كانت مثمرة وهناك بارقة أمل فيما يخص بناء الثقة المتبادلة بين البلدين.

وقال: "إن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على عودة السفيرين".

وأضاف : "ينبغي على روسيا والولايات المتحدة الاتفاق حول قواعد السلوك في الشؤون الدولية" .

هذا وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد التقيا في فيلا "لا غرانج" في العاصمة السويسرية جنيف، حيث بدآ قمتهما بجلسة مباحثات مصغرة تطرقا فيها إلى أهم القضايا العالقة.