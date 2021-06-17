الخارجية الروسية: سفيرنا في واشنطن يستأنف عمله الأسبوع المقبل

أعلنت الخارجية الروسية أن السفير أناتولي أنتونوف سيستأنف عمله في السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "ننطلق من أن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيقضي أسبوع العمل المقبل حضوريا في واشنطن".

وأضافت أن الخارجية الروسية بدأت دراسة جميع القضايا، التي حددها رئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي عقب قمة جنيف.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عودة السفيرين.

وقال بوتين في ختام القمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، للصحفيين: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عودة السفيرين" .

وأضاف بوتين: "ينبغي على روسيا والولايات المتحدة الاتفاق حول قواعد السلوك في الشؤون الدولية" .

وأشار الرئيس الروسي مجيبا عن سؤال بهذا الصدد، إلى أن "بايدن لم يدعني للزيارة ولم أدعه هو الآخر فلمثل هذه الزيارات يجب أن تكون الظروف ناضجة" .

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد التقيا في فيلا "لا غرانج" في العاصمة السويسرية جنيف، حيث بدآ قمتهما بجلسة مباحثات مصغرة تطرقا فيها إلى أهم القضايا العالقة.