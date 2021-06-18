لافروف: عودة سفيري روسيا والولايات المتحدة لفتة رمزية لكنها مهمة للغاية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن عودة سفيري روسيا والولايات المتحدة تعد لفتة رمزية، لكنها مهمة للغاية.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي: "هذا بالطبع في المقام الأول لفتة رمزية. مهمة لكن رمزية. على الرغم من أن ذلك يحمل أيضًا بعض الأعباء، نظرًا لأن وجود السفراء، وليس نوابهم في العواصم، يسمح دائمًا بإجراء محادثات أكثر نشاطًا، مع الأخذ في الاعتبار أن السفراء يتمتعون بسلطات من رؤسائهم".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي، أمس الخميس: "ننطلق من أن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيقضي أسبوع العمل المقبل حضوريا في واشنطن".

وأضافت أن الخارجية الروسية بدأت دراسة جميع القضايا، التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي عقب قمة جنيف.

وقال بوتين في ختام القمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، للصحفيين: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عودة السفيرين" .

وأضاف بوتين: "ينبغي على روسيا والولايات المتحدة الاتفاق حول قواعد السلوك في الشؤون الدولية" .

وأشار الرئيس الروسي، مجيبا عن سؤال بهذا الصدد، إلى أن "بايدن لم يدعني للزيارة ولم أدعه هو الآخر فلمثل هذه الزيارات يجب أن تكون الظروف ناضجة".

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، ورئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو جون سوليفان، قد عادا في وقت سابق، إلى بلديهما لإجراء مشاورات.