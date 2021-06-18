الكرملين يعلق على خطط تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية في أذربيجان

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن نشر دول حلف "الناتو" لمنشآت عسكرية بالقرب من الحدود الروسية هو مثار اهتمام خاص يجعل بلادنا تتخذ إجراءات أمنية.

ووصف بيسكوف ذلك بأنه "مثار اهتمام شديد لروسيا".

وعلّق الكرملين على بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية في أذربيجان في إطار "اتفاقية شوشا" التي وقعتها باكو وأنقرة في 15 يونيو/ حزيران الجاري.

وجاء في بيان الكرملين: "نحن نتعاون مع جمهورية تركيا في استقرار الوضع في منطقة القوقاز. نحن على اتصال وثيق بأنقرة وباكو ويريفان، ونعتقد أن أي خطوات يجب أن تساهم في زيادة استقرار الوضع في منطقة القوقاز، وتطوير البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتصحيح الوضع بشكل عام ويجب ألا تحتوي على أي عناصر قد تتسبب في تصاعد التوترات".

وجاء في إعلان شوشا، الذي وقعه رئيسا أذربيجان وتركيا، يوم الثلاثاء الماضي، عن رغبة البلدين في العمل المشترك في حالة وجود تهديد أو عدوان من قبل دولة ثالثة. وأشارت الوثيقة إلى أن الطرفين سيواصلان تحديث القوات المسلحة.