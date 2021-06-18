ارتفاع رسوم تصدير القمح في روسيا

عرفت الرسوم المفروضة من طرف السلطات الروسية على تصدير القمح والشعير والذرة ارتفاعا في الفترة الأخيرة.

وستكون الرسوم المفروضة على تصدير القمح من روسيا في الفترة من 23 يونيو إلى 29 يونيو شاملة 38.1 دولارًا للطن وعلى تصدير الشعير 39.6 دولارًا للطن والذرة - 50.2 دولارًا للطن.

يُحسب معدل رسوم التصدير للقمح والميسلين (خليط من القمح والجاودار) بسعر إرشادي قدره 254.5 دولارًا للطن والشعير بسعر 241.7 دولارًا للطن وللذرة بسعر 256.8 دولارا للطن.

وبلغت الرسوم المفروضة على تصدير القمح من روسيا للفترة السابقة، من 17 إلى 22 يونيو، 33.3 دولارًا للطن وعلى تصدير الشعير 39.6 دولارا للطن والذرة 48.2 دولارا للطن.

هذا منذ بداية شهر أبريل/نيسان الماضي، ولأغراض إعلامية، تنشر وزارة الفلاحة على موقعها الإلكتروني المعدلات التقديرية للرسوم الجمركية على الصادرات من القمح والشعير والذرة. ويتم نشر المعلومات في آخر يوم عمل من الأسبوع، فيما يتم تطبيق الأسعار بدءًا من يوم العمل الثالث بعد يوم تعيينهم، وهي سارية حتى يتم تطبيق معدلات الرسوم التالية.

وستتم إعادة الأموال المحصلة من الرسوم إلى المناطق الروسية في شكل إعانات لمنتجي القمح والجاودار والذرة وأعلاف الشعير ويتم توزيع الإعانات للمناطق حسب حجم المنتجات المنتجة.