موسكو تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا... وحالات الشفاء في روسيا تقارب الـ5 ملايين

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 9120 إصابة جديدة بالفيروس، في العاصمة الروسية موسكو، و76 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 9120، و76 حالة وفاة، ثم ضواحي موسكو بعدد 1456، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورغ 996 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".

وفي مجمل أنحاء روسيا أضاف البيان: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 17906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى 5.299.215".

بالمقابل، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، عن تعافي 4.861.343 شخصا في روسيا بعد الإصابة بفيروس "كورونا"، بعد مغادرة 10684 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المقر إلى تسجيل 466 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 128911 شخصا.

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أمس الجمعة، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس "كورونا" حتى 29 حزيران/يونيو الجاري.

وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، الجمعة أيضا، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق في روسيا.