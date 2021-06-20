"غاماليا": لقاح "سبوتنيك V" يقي من جميع سلالات كورونا... والتطعيم يحمي الحامل والجنين

أكد مدير مركز "غاماليا" لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" يقي من جميع سلالات فيروس كورونا المعروفة حاليا.

وقال غينتسبورغ، اليوم الأحد، على الهواء عبر قناة "روسيا 1": "تحمي الأجسام المضادة التي يتم الحصول عليها نتيجة استخدام "سبوتنيك V" من جميع السلالات المعروفة حاليًا، بدءا من البريطانية، وحتى السلالة الهندية المعروفة باسم سلالة دلتا".

الحوامل

وأضاف غينتسبورغ: "(التطعيم) لا يحمي النساء الحوامل فحسب، بل سيحمي الأطفال حديثي الولادة نتيجة الرضاعة الطبيعية".

في أغسطس/ آب 2020، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا، طوره مركز أبحاث "غماليا" اسمه "سبوتنيك V".

في روسيا أيضًا، تم إنشاء 3 لقاحات ضد كورونا وهي "إيبيفاك كورونا" من مركز "فيكتور" و"كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية. وفي أوائل شهر مايو/ أيار، تم تسجيل اللقاح المحلي الرابع في البلاد "سبوتنيك لايت".

في وقت سابق من هذا الشهر، أكد مدير مركز "غماليا" لعلم الأوبئة، ألكسندر غينتسبرغ: بوجود طيف من السلالة الهندية المعدلة في موسكو"، مشيرا لإجراء دراسة الفعالية الوبائية للقاح "سبوتنيك V" ضد هذه السلالات".

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، وضواحيها، حملة تطعيم شاملة نتيجة تدهور الوضع الوبائي في الفترة الأخيرة، وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، الجمعة، تمديد القيود الحالية في موسكو بسبب فيروس كورونا حتى 29 حزيران/يونيو الجاري.

وصرحت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، الجمعة أيضا، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس "كورونا" للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق في روسيا.

ويوم أمس السبت، قال وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، إن الموظفين في روسيا الذين يتقاعسون عن الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، على الرغم من التوصيات الطبية، قد يتم فصلهم مؤقتًا من العمل.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 17611 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5316826 إصابة.

كما تم تسجيل 450 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 129361 شخصا.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 8629 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 4869972 شخصا".