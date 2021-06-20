جراح سوداني يتلقى التهاني بمناسبة يوم الطبيب في روسيا

تلقى الجراح السوداني حسين حسام الدين سليمان، الذي يعمل في مدينة نابريجناي تشلني، التهاني بمناسبة يوم الطبيب في روسيا.

وحصل سليمان على الدكتوراه في الجراحة، ليسافر بعدها إلى وطنه عبر الأردن ولم يستطع الوصول إلى وطنه بسبب جائحة كورونا، لذا قرر العودة إلى روسيا مصطحبا معه عائلته.

وعاش سليمان عشر سنوات في السودان بعد إكماله الدراسة الأكاديمية، وسط عائلته المكونة من سبعة أخوة وثلاث أخوات جميعم أطباء. ليعود بعدها مع زوجته وطفلته إلى روسيا التي أحبها، بحسب تعبيره.

ونجح سليمان بإجراء العشرات من العمليات الجراحية المعقدة، ويحظى بحب زملائه ومراجعيه من المرضى.